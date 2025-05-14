Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 506 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Башлыкова
    Какой замечательный актер, и растит себе подобную династию. Кузей был, кузей и осталсяЗвезда «Универа» ...
  • Михаил Васильев
    Не видел (не слышал) ни одного из этих фильмов ...Трагически погибл...
  • Vlad Best
    Да этих сектантов всех пора на выходМинус еще один ли...

Минус еще один либерал

Минус еще один либерал

Страшную новость принес я в твой дом, Надежда. Зови детей! Я прочитала, что Константин Эггерт отказался от паспорта РФ, и у меня прямо опустились почки, понимаете? Ну и руки тоже, как же без них.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НОРА
Господи! Ч(к)то это?! Век не знала и знать не хочу!
Ответить
5 час.
Владимир Петров
Я его лет 10-15 назад смотрел. Умный мужик, чуток либеральный был, но без перегибов. Жаль, что он против России. Но скрытый враг гражданин был бы хуже. Плюнуть и забыть.
Ответить
4 час.
Vlad Best
Да этих сектантов всех пора на выход
Ответить
3 час.
наверх