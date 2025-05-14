Страшную новость принес я в твой дом, Надежда. Зови детей! Я прочитала, что Константин Эггерт отказался от паспорта РФ, и у меня прямо опустились почки, понимаете? Ну и руки тоже, как же без них.
Минус еще один либерал
Комментарии
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НОРА
Господи! Ч(к)то это?! Век не знала и знать не хочу!
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5 час.
Владимир Петров
Я его лет 10-15 назад смотрел. Умный мужик, чуток либеральный был, но без перегибов. Жаль, что он против России. Но скрытый враг гражданин был бы хуже. Плюнуть и забыть.
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4 час.
Vlad Best
Да этих сектантов всех пора на выход
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3 час.
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