Тарасов и Анастасия Костенко готовы к пятому ребёнку: «Пока не лишат родительских прав…»

За недолгий срок брака Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко уже успели обзавестись четырьмя детьми. После рождения последнего наследника в феврале этого года их семья столкнулась с разными испытаниями, связанными с родительством.
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