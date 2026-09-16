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Газета.ру

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Депутат Аксененко: после покупки жилья должны оставаться накопления на полгода

Депутат Аксененко: после покупки жилья должны оставаться накопления на полгода

Покупка квартиры не должна оставлять семью с нулем на счете. После первоначального взноса важно сохранить финансовый резерв хотя бы на три-шесть месяцев обязательных расходов — ипотеку, коммунальные платежи, продукты, транспорт и другие постоянные траты, заявил «Газете.

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