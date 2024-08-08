Россия показала Финляндии новую политику исторической памяти

Фото: Дмитрий Козлов/РИА Новости Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета 2 дня назад 73K прочитали Финляндия возмущена решением российского суда о признании этой страны виновной в геноциде населения Карелии во время Великой Отечественной.
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