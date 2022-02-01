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Будро о Подколзине в запасе: «Это не наказание. Возможно, он изменит свой взгляд на вещи, порой пытается сделать слишком много»

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро прокомментировал тот факт, что форвард Василий Подколзин остался в запасе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:1).

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