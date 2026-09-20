Откликнувшуюся на объявление о подработке студентку обманули на 10 тысяч рублей

Московская студентка нашла в Сети объявление о подработке, которое разместили мошенники. В результате с ее карты списали 10 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости» .
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