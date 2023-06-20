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Аксенов: на севере Крыма средствами РЭБ нейтрализован беспилотник ВСУ

Аксенов: на севере Крыма средствами РЭБ нейтрализован беспилотник ВСУ

РИАМО - 20 июн. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что минувшей ночью средствами российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на севере полуострова был подавлен и принудительно посажен вражеский БПЛА, сообщают «Народные Новости».

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