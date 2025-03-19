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В Турции – волна арестов. Под каток репрессий попал мэр Стамбула и еще 105 человек

В Турции – волна арестов. Под каток репрессий попал мэр Стамбула и еще 105 человек

Что-то непонятное происходит в Турции. То ли у Эрдогана очередное обострение политической паранойи, не утихающей даже после смерти в США его главного оппонента Фетхуллаха Гюлена, то ли перед нами просто превентивный удар по антиэрдогановской оппозиции, однако турецкие СМИ пишут о начавшейся в стране волне массовых политических арестов.

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