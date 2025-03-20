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DE: Лондон захотел использовать ядерное оружие без разрешения США

DE: Лондон захотел использовать ядерное оружие без разрешения США

РЕН ТВ Великобритания хочет иметь возможность самостоятельно решать в какой момент страна может применить ядерное оружие, не ожидая при этом одобрения США.

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Комментарии
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Eduard
Мол их за руки держат? А,это пиар компания,мол если что Лондон его применит! Скажу англпкосам,и против вас егр применят врят ли будим по вам пепеживать империалистам и ворам.Не только у Лондона ядерное оружие есть!
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23 час.
Eduard
Кого вы пугаете тупорылве? Вы же сумасшедшие,они пугают такие же ядереые державы! Ха,ха,ха. Западный мир мир клпнических сумасшедших.Если они думают,что я люблю Англию или их коррлька Карла,то ошибаются,плевал я на них,я там не живу!
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23 час.
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