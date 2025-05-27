Пять школьников из Алексеевского стали лауреатами Всероссийской олимпиады

Старшеклассники школы№1539, в том числе ребята из предпринимательского класса, приняли участие в церемонии награждения призёров и победителей Всероссийской олимпиады, организованной Санкт-Петербургским университетом.
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