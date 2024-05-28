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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Красноярского края приняли участие в соревновании «Доблесть-2024»

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в соревновании «Доблесть-2024»

Юнармейцы соревновались в военизированной эстафете, включавшей в себя полосу препятствий, снаряжение магазина оружия патронами, стрельбу из электронного оружия по интерактивным мишеням, а также метание муляжа гранаты и силовые упражнения.

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