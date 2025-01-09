Семья из Мурманской области вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»

МУРМАНСК, 9 января, ФедералПресс. Победители самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ковалевские из Кольского Заполярья рассказали о своем участии в конкурсе «Это у нас семейное».
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