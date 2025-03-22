Вильфанд допустил установление рекорда по температуре в 2025 году

Вильфанд: 2025 год способен войти в пятерку самых теплых в истории Нынешний год может стать одним из самых теплых в истории, заявил в беседе с журналистами ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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