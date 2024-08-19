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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Вчера , 19.08.2024 г. был утерян мужской бумажник с документами на автомобиль

Вчера , 19.08.2024 г. был утерян мужской бумажник с документами на автомобиль СТС и водительское удостоверение на имя : Бирюков Анатолий Дмитриевич .

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