Пропуск игры с «Филадельфией» лишит Джулиуса Рэндла бонуса в 1,28 миллиона долларов

Пропуск восемнадцати игр лишит форварда «Никс» права на бонус в 1,28 миллиона долларов. В качестве условий получения бонуса в соглашении с «Нью-Йорком» стояли достижение клубом первого раунда плей-офф и участие в 65 матчах в сезоне-2023/24.