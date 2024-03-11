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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пропуск игры с «Филадельфией» лишит Джулиуса Рэндла бонуса в 1,28 миллиона долларов

Пропуск восемнадцати игр лишит форварда «Никс» права на бонус в 1,28 миллиона долларов. В качестве условий получения бонуса в соглашении с «Нью-Йорком» стояли достижение клубом первого раунда плей-офф и участие в 65 матчах в сезоне-2023/24.

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