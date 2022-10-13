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Содержание дорог в 4 районах обойдется Волгограду в 12 миллионов рублей

Содержание дорог в 4 районах обойдется Волгограду в 12 миллионов рублей

Согласно сайту госзакупок, уже завтра мэрия выберет победителей. Им предстоит выполнять не только ямочный ремонт, но и следить за откосами дорог, скашивать траву и подрезать кустарники на обочинах и разделительных полосах, заменять деформированные крышки люков на проезжих частях, чистить и поливать в жару дороги, убирать мусор, чинить ограждения и бортовые камни, менять при необходимости дорожные знаки, следить за чистотой на стоянках и тротуарах, мыть остановки, убирать с поверхностей надписи вандалов и объявления.

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