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Число пострадавших при обстреле ВСУ поселка Ракитное выросло до 13

Число пострадавших при обстреле ВСУ поселка Ракитное выросло до 13

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что число граждан Российской Федерации, которые получили ранения из-за нацеленной на населённый пункт Ракитное артиллерийской атаки Вооружённых сил киевского режима, возросло до 13.

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