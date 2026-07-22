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Ральф Шумахер: «Не могу представить, что болид Расселла в чем-то хуже машины Антонелли»

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал крайне эмоциональную реакцию Джорджа Расселла на сход на Гран-при Бельгии , а также предполагаемую разницу между машинами британца и его напарника по « Мерседесу » Андреа Кими Антонелли .

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