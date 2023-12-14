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Спички - не игрушка

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В ответ на вопрос о победе Украины Байден рассмеялся. И денег Киеву не дал

В ответ на вопрос о победе Украины Байден рассмеялся. И денег Киеву не дал

Прогноз: в марте незалежная перестанет существовать как государство Михаил Зубов На фото: президент США Джо Байден (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева) на встрече (Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Васильев Константин Смирнов Встреча Джо Байдена с украинским президентом Зеленским в Вашингтоне, которая состоялась 12 декабря (в ночь на 13-е по Москве), преследовала две цели, но ни одна из них не достигнута.

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