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Операторы БПЛА перехватили вражеский аэростат, несущий БПЛА с терминалом Starlink

Операторы БПЛА перехватили вражеский аэростат, несущий БПЛА с терминалом Starlink

Операторы БПЛА 5‑й бригады беспилотных систем «Варяг» уничтожили вражеский аэростат, несущий беспилотник и терминал Starlink на высоте порядка 10 километров.

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