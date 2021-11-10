Свекровь вырастила сына одна, поэтому с первых дней у нее появилась ревность ко мне. А потом пришла еще и зависть.
Почему у меня такая свекровь?
Комментарии
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Елена игрик
Нет, мама ваша в некоторой степени права. Берите на вооружение: приезжаете к ней с внуками (и мужем!), пусть вас потчует, а вы "ой, тарелочка грязная (смотрите на внутреннем ободке, если моет руками, всегда найдется))), замените", "мама, а чего у вас вот тут пыль на подоконнике? а вдруг аллерген, дети маленькие, вы вытирайте перед нашим приходом, пожалуйста, а,... унитаз?..." - короче, если захотеть, можно и до столба доколупаться)))) Терпения вам, мудрости и ангельского голоса с улыбкой! Не перевоспитается, так хоть испарится.
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10 час.
Елена игрик
Vera Dobryagina
Ничего тут не сделаешь, вам вот такая свекровь досталась. Не повезло. Свести до минимума общение, объяснить мужу вашу позицию, спокойно, без оскорблений его матери. Привести просто факты, а при желании можно и диктофон включить, чтоб муж сам убедился в кознях свекрови. Но усложнять себе жизнь и портить здоровье от общения с матерью мужа уж точно не стоит.
Что за говно этот формат? Удалить свой коммент - нет, исправить описку - нет... Тебе нравится? Г-но какое-то. Еще и не видно ни хрена....
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9 час.
Елена игрик
Vera Dobryagina
Ничего тут не сделаешь, вам вот такая свекровь досталась. Не повезло. Свести до минимума общение, объяснить мужу вашу позицию, спокойно, без оскорблений его матери. Привести просто факты, а при желании можно и диктофон включить, чтоб муж сам убедился в кознях свекрови. Но усложнять себе жизнь и портить здоровье от общения с матерью мужа уж точно не стоит.
Удалить появилось, править - нет.
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9 час.
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