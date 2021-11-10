Почему у меня такая свекровь?

Елена игрик

Нет, мама ваша в некоторой степени права. Берите на вооружение: приезжаете к ней с внуками (и мужем!), пусть вас потчует, а вы "ой, тарелочка грязная (смотрите на внутреннем ободке, если моет руками, всегда найдется))), замените", "мама, а чего у вас вот тут пыль на подоконнике? а вдруг аллерген, дети маленькие, вы вытирайте перед нашим приходом, пожалуйста, а,... унитаз?..." - короче, если захотеть, можно и до столба доколупаться)))) Терпения вам, мудрости и ангельского голоса с улыбкой! Не перевоспитается, так хоть испарится.