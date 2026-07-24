Политика как он...
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Политика как она есть

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Армия Израиля заявила об ударах по Газе

Армия Израиля заявила об ударах по Газе

Израильские военные нанесли удары по сектору Газа, сообщила армейская пресс-служба. Целью атак названы объекты военной инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС, в том числе склады с оружием, оружейные мастерские и подземные сооружения.

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