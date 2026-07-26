59-летний Кадзуюси Миура снова забил гол в официальном матче после четырехлетнего перерыва

59-летний японский футболист Кадзуюси Миура забил гол в официальном матче впервые с 2022 года. Старейший профессиональный футболист мира отличился в поединке отбора на Кубок Императора за клуб «Фукусима Юнайтед» из третьего дивизиона чемпионата Японии.
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