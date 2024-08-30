Светлана Акулова представила проект «Готовимся к школе с Московским зоопарком»

Программу мастер-классов открыла генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова Москва, 29 августа 2024 года, — В рамках форума-фестиваля «Москва-2030» и специальной программы Московского зоопарка директор зоосада Светлана Акулова рассказала о проекте, объединяющем цикл мастер-классов для подготовки детей к учебному процессу.