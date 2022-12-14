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Ковачич о 0:3 от Аргентины: «Не дали угловой. Затем пенальти… Две кардинальные ошибки, хотя я никогда не комментировал судейство»

Ковачич о 0:3 от Аргентины: «Не дали угловой. Затем пенальти… Две кардинальные ошибки, хотя я никогда не комментировал судейство»

Матео Ковачич оценил разгром сборной Хорватии от Аргентины (0:3) в 1/2 финала ЧМ-2022. «Сложно говорить, даже не знаю, что сказать.

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