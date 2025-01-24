В Италии женщина притворялась беременной, а к концу «срока» украла чужого ребенка из роддома

Жительница Италии Роза Веспа и ее муж Аква Мозес похитили из роддома новорожденную девочку. Девушка девять месяцев притворялась беременной, а к концу «срока» написала в соцсетях, что родила и назвала ребенка Ансель.
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