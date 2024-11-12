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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Угальде только и забивает, что командам из нижней части таблицы. Бонгонда был лучшим против «Акрона». Корнеев об игроках «Спартака» 

В 15 матчах сезона Мир РПЛ на счету форварда «Спартака» 8 голов. В воскресной игре с «Акроном» (4:0) он сделал дубль.

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