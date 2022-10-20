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Серохвостов о причинах ухода от Каминского: «Я бы хотел сначала ему сказать, мы ведь толком не поговорили. Будет неправильно, если до этого я начну выносить все на публику»

Биатлонист Даниил Серохвостов высказался о переходе из группы Юрия Каминского к Артему Истомину. – Юрий Каминский не скрывает, что его зацепил ваш уход из его группы.

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