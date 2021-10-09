Кулинарный марафон ретро-выпечки времен СССР продолжается! Приготовила детям торт Муравейник. ИНГРЕДИЕНТЫ:Пшеничная мука — 4 стаканаМаргарин – 250 граммСливочное масло — 250 граммСахар – пол стаканаСметана – 5 столовых ложекВареная сгущенка – 380 граммГрецкие орехи – 200 грамм ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА:Взбить мягкий маргарин, сахар, сметануДобавить 4 стакана муки и замесить тестоПоставить в холодильник на пару часовТесто прокрутить через мясорубкуРавномерно выложить на противеньВыпекать т при температуре 200 гр 10 минутОстудить и измельчить в крупную крошкуВзбить вареную сгущенку с мягким масломИзмельчить 200 грамм грецких ореховБережно перемешать крошку, орехи и кремВыложить горкой на блюдоОставить в холодильнике на час У меня в ближайшем магазине не было вареной сгущенки, и я заменила ее шоколадной пастой.