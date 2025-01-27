В Иванове огласили приговор в отношении экс-чиновника Павла Данелюка

Заключительное заседание по уголовному делу о превышении полномочий в отношении бывшего первого замначальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области проходило сегодня утром в Ленинском районном суде.
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