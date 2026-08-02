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Регионы России

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«Динамо» Махачкала сыграло вничью с «Локомотивом» в чемпионате России

«Динамо» Махачкала сыграло вничью с «Локомотивом» в чемпионате России

Матч проходит в Каспийске на стадионе «Анжи Арена». Текстовую трансляцию встречи ведёт служба «СЭ».Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактинов выразил своё мнение о втором пропущенном голе команды в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2).

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