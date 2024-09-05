Токаев предложил доверить пенсионные активы казахстанцев иностранным фирмам

Граждане Казахстана начали передавать до 50% пенсионных накоплений частным инвесторам, поэтому следует рассмотреть вопрос о предоставлении доступа к этим активам иностранным компаниям, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев 5 сентября на заседании Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), сообщила пресс-служба главы государства.