Порывы ветра могут достигать 14 м/с Днем 23 октября в Алтайском крае ожидается до +3 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
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