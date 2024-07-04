Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВСУ за сутки потеряли восемь пикапов, ЗПРК «Тунгуска» и две гаубицы

ВСУ за сутки потеряли восемь пикапов, ЗПРК «Тунгуска» и две гаубицы

Потери ВСУ за сутки составили до 140 военнослужащих, об этом сообщили в Минобороны РФ. Украинские военнослужащие потеряли боевую машину ЗПРК «Тунгуска», восемь пикапов, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

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