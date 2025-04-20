Лавров заявил, что с Россией не надо разговаривать на языке превосходства

С Российской Федерацией не надо разговаривать на языке превосходства. Об этом заявил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров, прокомментировавший намерение Европейского союза создать коалицию по отправке сил на Украину.