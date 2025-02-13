Романтичный подарок парню на 14 февраля: 100+ актуальных идей

Внезапно наступает 14 февраля — самый главный праздник всех влюбленных, а вы все еще не купили подарок своему парню? Найдите несколько минут, чтобы дочитать статью, и все ваши проблемы будут решены, потому что мы собрали 100 с лишним идей на любой вкус и кошелек.