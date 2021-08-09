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Катехизация дизайном. Как меняется архитектура православного храма

Катехизация дизайном. Как меняется архитектура православного храма

С тенденциями в современном дизайне все давно понятно — мы хотим, чтобы нас окружали комфортные, функциональные, экологичные и не перегруженные деталями помещения.

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