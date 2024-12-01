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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэйн может вернуться в состав «Детройта» на матч с «Бостоном» во вторник. 36-летний форвард пропустил 3 игры из-за травмы

36-летний нападающий пропустил три последних матча команды из-за травмы верхней части тела. По информации журналистки Хелен Сент-Джеймс, он также не сыграет против «Ванкувера» в воскресенье.

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