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Россияне начали бронировать туры на лето

В России резко вырос спрос на раннее бронирование летнего отдыха. Некоторые отели на юге страны распроданы уже на три четверти (70–80%), тогда как годом ранее в эти числа было куплено не более половины номеров.

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