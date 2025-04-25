Врио главы Ростовской области потребовал снести памятник Краснову до 9 мая

Решение суда о сносе памятника атаману-предателю Петру Краснову на севере области нужно исполнить до 9 мая, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 25 апреля на заседании Заксобрания региона.
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