23 апреля 1951 года был учреждён Олимпийский комитет СССР. Первый национальный олимпийский комитет в нашей стране появился в 1911 году.
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23 апреля 1951 года был учреждён Олимпийский комитет СССР. Первый национальный олимпийский комитет в нашей стране появился в 1911 году.
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