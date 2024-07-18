Мощная детонация и аэродромы в огне: ВСК РФ нанесли массированный удар по целям противника Юлия СоколоваО массированном ударе ВКС РФ по двум военным аэродромам ВСУ и стратегическому объекту в Кременчуге рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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