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Враг обстреливает мирных жителей Херсонской области, есть пострадавшие (ФОТО)

Враг обстреливает мирных жителей Херсонской области, есть пострадавшие (ФОТО)

Враг обстреливает мирных жителей Херсонской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

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