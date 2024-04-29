Остров между Шотландией и Северной Ирландией выставлен на продажу 

Идиллический частный остров у западного побережья Шотландии площадью 453 акра выставлен на продажу. Для покупателей он поставляется с песчаными пляжами, семью домами, пабом, вертолетной площадкой и огромным биоразнообразием.
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