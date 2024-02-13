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Польша. "Русские считают нас врагами". Полякам объяснили, что они сделали не так

Польша. "Русские считают нас врагами". Полякам объяснили, что они сделали не так

Сегодня Россия является врагом для Польши, уверяет читателей автор статьи для MP. Он утверждает, что русские давно перестали считать поляков друзьями.

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Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
Janusz Korwin Mikke nigdy nie był rusofobem,szanuje Rosję i prezydenta Putina.. Wyraził się kiedyś ze politycy powinni uczyć się od Putina..Co się tyczy Wałęsy,to idiota,nie trzeba brać go poważnie...💓💓
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17 час.
АП
Анатолий Поляков
Есть ещё на Западе отдельные трезвомыслящие люди! Но основная масса--это зомбированая толпа,как хохлы.Информационная война,как и в США превращает их население в стадо баранов! Увидят реальность,опомнятся,но будет поздно,нам они теперь враги надолго,и никаеого газа,нефти,металла,и прочего дешёвого сырья из России они не получат,и экономики у них скукуёжатся др размеров Гондураса! Да будет так,чтоб неповадно было срать на страну,которая спасла их от гитлеровского фашизма ценою миллионов жизней советских солдат.Их вообще бы не было на карте сейчас,если ба не СССР! Позор продажным шавкам!
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15 час.
Л
Ливень
буйная окраина РИ вдруг осознала что она буйная?)))
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14 час.

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