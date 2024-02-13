Польша. "Русские считают нас врагами". Полякам объяснили, что они сделали не так

АП

Анатолий Поляков

Есть ещё на Западе отдельные трезвомыслящие люди! Но основная масса--это зомбированая толпа,как хохлы.Информационная война,как и в США превращает их население в стадо баранов! Увидят реальность,опомнятся,но будет поздно,нам они теперь враги надолго,и никаеого газа,нефти,металла,и прочего дешёвого сырья из России они не получат,и экономики у них скукуёжатся др размеров Гондураса! Да будет так,чтоб неповадно было срать на страну,которая спасла их от гитлеровского фашизма ценою миллионов жизней советских солдат.Их вообще бы не было на карте сейчас,если ба не СССР! Позор продажным шавкам!