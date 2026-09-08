Украинский полковник уличил Сырского во лжи перед отставкой: «Мы продолжаем отступать»

Отправленный в отставку главком ВСУ Александр Сырский врет, когда говорит, что оставил новому командующему Михаилу Драпатому наступающую армию.
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