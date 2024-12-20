Путин попросил показать знамя бригады морпехов ТОФ на прямой линии

Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал, что нередко получает сувениры от наших военнослужащих и бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) подарили ему копию своего боевого знамени.
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