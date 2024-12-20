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Путин попросил показать знамя бригады морпехов ТОФ на прямой линии

Путин попросил показать знамя бригады морпехов ТОФ на прямой линии

Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал, что нередко получает сувениры от наших военнослужащих и бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) подарили ему копию своего боевого знамени.

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Амара Карпова
❤️🙏🇷🇺
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