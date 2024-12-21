«Зачем мне следить за ключевой ставкой?». Нашли 3 причины.

Рассказываем, почему обычному человеку полезно знать ключевую ставку. Факт44% россиян не следят за ключевой ставкойВ декабре фонд «Общественное мнение» опубликовал исследование мнений россиян о решении ЦБ.
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