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Райан Гарсия нокаутировал Конора Бенна в Лас-Вегасе и защитил пояс WBC

В ночь на 13 сентября в Лас-Вегасе прошел вечер бокса Zuffa Boxing, который возглавил титульный бой в полусреднем весе за пояс WBC между Райаном Гарсией (26-2) и Конором Бенном (25-2).

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