Астроном Эйсмонт: 24 декабря к Земле подлетел астероид размером с высотку

Астероид 2024 NX1 приблизился к Земле 24 декабря. Как сообщил aif.ru ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Натан Эйсмонт, он подлетел к нашей планете на расстояние 7,21 млн км, что в 18 раз дальше, чем расстояние до Луны.