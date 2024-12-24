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Астроном Эйсмонт: 24 декабря к Земле подлетел астероид размером с высотку

Астроном Эйсмонт: 24 декабря к Земле подлетел астероид размером с высотку

Астероид 2024 NX1 приблизился к Земле 24 декабря. Как сообщил aif.ru ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Натан Эйсмонт, он подлетел к нашей планете на расстояние 7,21 млн км, что в 18 раз дальше, чем расстояние до Луны.

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